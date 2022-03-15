Kozak Yaylası’nda çam fıstığı bekleyişi

TÜRKİYE'NİN çam fıstığı üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan ve Bergama Kozak Yaylası'nın en önemli geçim kaynakları arasında bulunan çam fıstığındaki verim düşüklüğü, 10 yıldır devam ediyor. 16 köyün bulunduğu Kozak Yaylası'ndaki üreticiler, köylerinden göç etmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli akademisyenler de verim düşüklüğüne neden olan faktörleri araştırıyor.

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