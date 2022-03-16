2 milyonluk altınla kayıplara karışan kuyumcu özür mesajı attı

Geçtiğimiz haftalarda Gaziemir ilçesinde bulunan bir kuyumcunun yüksek kar vadettiği vatandaşların altınlarını toplayıp kayıplara karışmasının ardından benzer bir mağduriyet de Bornova ilçesinde yaşandı. Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumculuk yapan V.Ş., yüksek kar vadettiği müşterilerinden yüklü miktarda altın toplayarak kayıplara karıştı. V.Ş.'den haber alamayan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Kuyumcunun mağdur ettiği vatandaşların yıllardır tanıdıkları, mahallenin esnafı olduğu için güvenip paralarını ve altınlarını emanet ettikleri öğrenilirken, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

'ONA GÜVENİYORDUK'

Kuyumcu V.Ş. tarafından mağdur edilen vatandaşlardan Yaşar Acılar, mahallenin esnafı olduğu, arkadaş oldukları için kendisine güvendiklerini ve altınlarını emanet ettiklerini söyledi. Kuyumcu V.Ş.'nin eşi ve çocuklarını da ardında bırakarak kaçtığını söyleyen Yaşar Acılar, "5 senedir alışveriş yapıyoruz kendisiyle. Bazen muhabbet ettiğimizde bir borç batağına girdiğinden söz ediyordu. Ama durumun bu seviyeye geleceğini tahmin edemedik" diye konuştu. 30 yıllık birikimini V.Ş.'ye kaptırdığını söyleyen Yılmaz Polat, "En son Cumartesi günü görüştük sonra da ulaşamadım kendisine. Pazartesi günü de mesaj attı bize, çok üzgün olduğunu söylemiş. Dönsün istiyorum, itibarını kaybetmesin. Canımız çok yandı. 250 bin lira değerinde altınımı kaybettim" dedi.

'ÇOK PİŞMANIM' DEDI

Öte yandan kuyumcu V.Ş.'nin, kendisine ulaşmak isteyen vatandaşlara da, "Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu anda kitlendim. Kafamı toplamam lazım, ne yapabilirim diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var; hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım" diye mesaj attığı sürüldü.

MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şu anda 10 kişinin mağdur edildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenilirken, bu sayının artabileceği bildirildi. Kuyumcu V.Ş.'nin yaklaşık 2 milyon lira değerinde altınla kayıplara karıştığı kaydedildi.

FATİH ŞENDİL