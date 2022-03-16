İzmir’de MHP’li eski başkana CHP’den dükkan zulmü!

İzmir'de 2015-2016 yılları arasında MHP Karaburun İlçe Başkanlığı yapan Ümit Halil Aydın, 2016'da Karaburun Belediyesi'nden kiraladığı dükkana 40 metrekare ek yaptı. Kaçak olan bu ek bölüm için imar barışından faydalandı. Ancak buna rağmen Karaburun Belediyesi ekipleri 2019 yerel seçimlerinin ardından, Aydın'ın kıraathanesini kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi.





Dükkan kapandıktan sonra 3 ay boyunca kirayı ödeyemeyen Aydın, belediye tarafından tahliye edildi. Belediye ile davalık olan Aydın, dava süreci boyunca 3 sene dükkanı kapalı kaldı, 18 bin lira kullanmadığı dükkan için belediyeye kira ödemek zorunda kaldı. Karaburun Belediyesi şu anda kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlediği dükkanı ek hizmet binası olarak kullanıyor.





OY İSTERKEN 'BİR SIKINTIN OLURSA BENİ BUL' DEDİ

SABAH'a konuşan 56 yaşındaki iki çocuk babası Ümit Halil Aydın, "Karaburun'da 2016'da Karaburun Belediyesi'nden dükkanı kiraladım. Lokanta olarak işlettim. İş yapmayınca 2019'da kıraathaneye çevirdim. Kıraathaneye ek olarak 40 metrekare bir bölüm yaptım. Bu kaçak bölüm için 1700 lira ödeyerek imar barışından faydalandım. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan seçim döneminde yanıma geldi oy istedi. 'Karaburun'un böyle temiz yerlere ihtiyacı var. Bir sıkıntın olursa beni bul' dedi. Seçimlerden sonra Fen İşleri Müdürlüğü'ne gittim. Dükkanın imara aykırı olduğunu belirterek mühürlediler" dedi.



3 SENE KULLANMADIĞIM DÜKKANA 18 BİN LİRA KİRA ÖDEDİM

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Dükkan kapanınca geliri kalmadığı için 3 ay kirayı ödeyemediğini anlatan Aydın, "Dava açtılar. Dava sırasında kiraları ödedim, dekontlar elimde olmasına rağmen tahliye ettiler.





3 sene boyunca dava devam ederken kullanmadığı dükkan için 18 bin lira kira ödemek zorunda kaldım. Davayı kaybettim. Şu an Karaburun Belediyesi, kaçak dedikleri bölüm dahil olmak üzere dükkanımı kullanıyor. CHP'li esnafa ait çok sayıda dükkanın kaçak bölümleri var. Onlara dokunmuyor. Ancak ben imar barışından faydalanmama rağmen dükkanımı mühürledi. Bana yapılanlar tamamen siyasi" diye isyan etti.

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