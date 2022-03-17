Metro arızası kabus yaşattı

İZMİR, Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu ihalesindeki skandal kararının mahkeme tarafından iptalini konuşurken İzmir dün akşam kabusu yaşadı. İzmir Metrosu'nda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferler akşam gecikmeli olarak devam etti. İstasyonlar dolup taşarken İzmirliler isyan etti. İzmir Metrosu'nda Fahrettin Altay- Evka- 3 hattında meydana arıza yüzünden her iki yönden gelen trenler aksamalı olarak hizmet verdi. İzmir Metro AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir" denildi.

Öte yandan Çankaya İstasyonu'ndan trene binen ismini vermek istemeyen bir yolcu, "Tren Çankaya'dan hareket etti. Basmane'ye geldik. Saat 19.05 gibi arıza yaşandı. 1 saatte Halkapınar istasyonuna vardık" dedi. Sosyal medyada tepki paylaşımı yapan İzmirliler, "Biz böyle kötü hizmeti hak etmiyoruz" diye konuştu. Arıza anında bazı yolcular trenden inerek diğer ulaşım araçlarını kullandı. ■ ERHAN GÜLENÇ