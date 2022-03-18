‘Onursal Koordinatör’e yeni makam- KULAĞIMA GELENLER

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir siyasetinde bu dönemin 'yıldızlarından' biri oldu!

Adı birçok skandalla anılırken eşi Deniz Arda'nın kendisini belediyede 'Onursal Koordinatör' ilan etmesi Türkiye gündemine oturdu. Bu arada Deniz Arda'nın belediye ihalelerine karıştığı iddiaları ile ilgili suç duyurusu bile yapıldı.

İşte hakkındaki bu haberler ve şikayetten sonra Deniz Hanım, artık belediyede pek görünmez oldu. Kurduğu derneğe yoğunlaştı. Kulağıma geldiğine göre Deniz Hanım için belediyenin açtığı Porta Kafe'de perde ile çevrilen özel bir yer ayrılmış. Deniz Arda, görüşme ve ağırlamalarını bu yeni 'makamında' yapıyormuş!

ERHAN GÜLENÇ