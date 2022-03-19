Dikili’de otogar isyanı

İzmir Dikili'de CHP'li belediye, yaklaşık 5 ay önce mevcut otobüs garajından dolmuşları çıkarma kararı aldı. Bu kararın ardından dolmuş esnafı, otogar yakınlarındaki yolun kenarında eski taksi durağından getirdikleri kulübelerle yaptıkları alandan yolcu kabul etmeye başladı. Kulübelere kendi çabalarıyla elektrik getiren şoförler, bir anda dışarıda kaldıklarını ve mağdur olduklarını söyledi.

'YERİMİZ OLSUN'

Kendilerine bir an önce otogar yapılmasını isteyen şoförler, yetkililere seslendi. Dikili Belediyesi'nin kendilerine otogarın yanında yer gösterdiğini anlatan dolmuş esnafı, Bizi bulunduğumuz garajdan çıkarıp yol kenarında yer gösterdiler. Kendi imkanlarımızla çıkma taksi kulübeleri bulduk. Oraya elektrik çektik. Yazın ne yapacağız düşünmedik. Biz garajın dibindeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Talebimiz, garajımız olsun istiyoruz. Belirli bir yerimiz olsun. Bu konuda biz çok mağdur olduk" diye

konuştular.

'BİZDEN PARA ALIYORLAR'

ŞU anda bir yazıhanelerinin olmamasına rağmen para kesildiğini anlatan şoförler, "Dikili Belediyesi alanlarının içerisinde olduğumuz için para alıyorlar. Bizim kişisel sorunumuz yok. Bu durum diğer şoförlerin de sorunu. Bu bölge turizm bölgesi yazın yoğun zamanlarında büyük kazaların olma ihtimali var" diye konuştu.