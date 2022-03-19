ESHOT’tan 2 zanlı için suç duyurusu

İZMIR Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'ta meydana gelen ve 7 ESHOT şoförü ile 1 polis memurunun bıçakla yaralandığı olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. ESHOT tarafından haklarında soruşturma dosyası açılan iki zanlının yargılanması ve cezalandırılması talep edildi. Yeşilyurt Polat Caddesi'nde personel servis otobüsüne binmek isteyen iki zanlı, kendilerini uyaran ESHOT şoförlerini ve bir polisi bıçakla yaraladı. Zanlılar Mertcan A. ve Selami Gökhan K. ifadelerinde olayı hatırlamadıklarını ve "uyuşturucu etkisi" altında olduklarını söyledi. ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, "Başkanımız Tunç Soyer'in talimatıyla dava sürecine müdahil oluyoruz. Ölümden dönen şoförlerimiz, 7 ile 35 gün arasında rapor aldı. Zanlıların en üst sınırdan ceza alması için tüm hukuki girişimleri yapacağız" dedi.

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