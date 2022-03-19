Zeynep’in ölümünde 3 kişiye hapis cezası

İZMIR'IN Çiğli ilçesinde, bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın (32) kamyon çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazayla ilgili davada şoför Aycan Yörük'e 5 yıl 6 ay, bölgede yol çalışması yapan İdris Karataş ile Mustafa Yaman'a ise 3'er yıl 4'er ay verilen hapis cezaları, istinaf mahkemesince onandı. Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde, geçen yıl 14 Ekim'de, Aycan Yörük'ün kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyon; bisikletiyle antrenman yapan, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarpmıştı. 1 çocuk annesi Aslan, kazada hayatını kaybetmişti.

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