Zeynep’in ölümünde 3 kişiye hapis cezası

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın (32) kamyon çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazayla ilgili davada; şoför Aycan Yörük'e 5 yıl 6 ay, bölgede yol çalışması yapan İdris Karataş ile Mustafa Yaman'a ise 3'er yıl 4'er ay verilen hapis cezaları, istinaf mahkemesince onandı. Kaklıç Mahallesi'nde, geçen yıl 14 Ekim'de, Aycan Yörük'ün kullandığı kamyon; bisikletiyle antrenman yapan, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. 1 çocuk annesi Aslan, kazada hayatını kaybetti.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği' ve asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporun ardından sürücü Yörük tutuklandı.

9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Kazayla ilgili hazırlanan iddianame, Menemen 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; Zeynep Aslan'a çarpan kamyon şoförü Aycan Yörük ile bölgede yol çalışması yapan, park halindeki kamyonun şoförü İdris Karataş ile iş makinesi operatörü Mustafa Yaman da sanık olarak yer aldı. 3 sanığın da 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9'ar yıla kadar hapisleri istendi. Yargılamada sanık Aycan Yörük'e, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bu ceza 'iyi hal' indirimi ile 5 yıl 6 ay hapse çevrildi. İdris Karataş ve Mustafa Yaman ise önce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmalardaki 'iyi hal'leri göz önüne alınıp, indirimle 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

İtirazın ardından dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyayı görüşen 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının usul ve esas yönünden uygun olduğunu belirterek cezaları onadı.