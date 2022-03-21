AK Partili Kaya: Karşıyaka Stadı projesini kaybettiler!

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Karşıyaka Stadı'nın yapım ihalesine çıkabilmek için projenin olması gerektiği yönündeki açıklamasına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Yönetici ciddiyetine yakışmayan bir açıklama. Daha işin başında projeyi kaybettiler! Göztepe ve Alsancak Stadı'nı yapan firma, belediyeye başvurdu ve projeyi teslim etti. 'Projesi yok' demek, İzmirlilerin aklı ile dalga geçmektir. Arşivlerinde kaybettilerse bakanlık orda, biz de getiririz projeyi" dedi.