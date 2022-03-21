Memurların hakkını gasp eden Başkan Arda yine şov peşinde

İzmir Gaziemir Belediyesi'nde göreve geldikten sonra memurlarla imzaladığı toplu sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal ederek, sosyal denge tazminatlarını tırpanlayan CHP'li Başkan Halil Arda, bu icraatı ortadayken skandal bir icraata imza attı.



EYLEM PAYLAŞIMI YAPTI

Arda, CHP'nin Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba'nın da katılımıyla geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi'ndeki memurlarla birlikte Konak Meydanı'nda düzenlenen eyleme katıldı. Haklarını gasp ettiği için daha önce belediyede çalışan memurların kendisini 'Azrail' ve 'Tabutlu' eylemlerle protesto ettiği Arda, Konak Meydanı'ndaki eylemle ilgili "Memurlarımızın gasp edilen haklarını savunmak için İl Başkanlığımızın öncülüğünde düzenlenen eyleme katıldık" şeklinde paylaşım da yaptı.





'YÜZÜN KIZARMIYOR MU?'

SANKİ memurların haklarını savunuyormuş algısı yaratmaya çalışan Arda'ya "Hiç mi yüzün kızarmıyor" tepkisi geldi. Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "İyi be kardeşim, hiç mi yüzün kızarmıyor? Attığın imzayı inkar edip, memur kardeşlerimizin hakkını gasp ettiğin günler hala hafızalarımızda. Emekçi kardeşlerimize şu an reva gördüğün zam da ortada. Bu ne yaman çelişki Halil Arda! Ele verir talkını, kendi yutar salkımı. Bunu yapıp oraya gidip böyle bir eyleme katılıyorsan bunun adı ikiyüzlülüktür" dedi.



DÜŞÜK MAAŞ ZAMMI ÖNERİSİ

BAŞKAN Arda'nın şu anda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yaptığı işçilere ise yüzde 15-21 zam teklif ettiğini ifade eden Atmaca, "Geri adım da atmıyor. Ayrıca belediyenin 2021 yılı bütçesi 196 milyon liraydı. 2022 bütçemiz ise, 285 milyon liraya çıktı. Yani bütçede yüzde 45'lik bir artış yaşandı. Ancak Arda'nın işçilere verdiği zam ise, yüzde 15-21 arasında. Böyle emekçi dostu olunmaz. İşçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube yönetimi ise, adeta ölü taklidi yapmasıdır. Sendika yönetimi işçiyi sahipsiz bırakıp adeta Başkan Arda'nın yanında saf tutuyor" diye konuştu.



ÇAĞLARSU DA TEPKİ GÖSTERDİ

ARDA'YA bir tepki de daha önce kendisiyle tartıştığı için hakkında CHP'den 1 yıllık geçici ihraç kararı verilen Meclis Üyesi Levent Çağlarsu da "Gaziemir'de memur sendikası ile imzaladığı toplu sözleşmeyi yok sayarak sosyal denge tazminatlarını gasp eden, işçilere enflasyonun yarısı maaş artışı veren Halil Arda, memurların gasp edilen haklarını geri alma adına düzenlenen protesto gösterilerine katılmış. Bu ayaklar kokalı çok oldu. Geç bunları" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ