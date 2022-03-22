İmar mağduru çatıya çıktı!

Bornova Kızılay Mahallesi sakinleri, kentsel dönüşüme giren mahalleleri için hazırlanan imar planında mağduriyet yaşadıklarını öne sürerek, belediyeye tepkilerini sürdürdü. 30 hektar büyüklüğünde alanı kapsayan imar planı, Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclislerinde kabul edildikten sonra askıya çıkarıldı, askı sürecinde yapılan itirazlar uygun bulunmayarak imar planı çalışması tamamlandı.

Mahalle sakinleri, yeni planda evlerinin arsa olarak görüldüğünü, arsalarının yüzde 45'inin kamu alanına ayrıldığını ve kalan bölümün de yüzde 40'ına imar izni verilmesi sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını öne sürerek, belediye binası önünde toplandı. Başkan Mustafa İduğ'a sesini duyurmaya çalışan mahalleli, burada zabıta engeliyle karşılaştı. Sinir krizi geçiren Arif Yılmaz isimli vatandaş ise belediye binasının çatısına çıktı. Binanın önünde güvenlik güçleri ve itfaiye önlem alırken, Yılmaz güçlükle ikna edilerek aşağıya indi. ■ MERT ALPDÜNDAR