Menemen Belediyesi Yörük kültürüne sahip çıkıyor

MENEMEN Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 10. Geleneksel Türkelli Folklorik Deve Gösterisi renkli sahnelere neden oldu. Pazar günü Türkelli Arena'da düzenlenen ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyona binlerce seyirci tanıklık etti. Türkelli Arena'ya gelen ve seyircileri selamlayan Başkan Vekili Pehlivan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir de müjde veren Pehlivan, "Biliyorsunuz ki Aralık ayında İzmir Orman İşletmeleri Müdürlüğümüzle yaptığımız protokolle Yahşelli'deki 2. Çamlık olarak bildiğimiz devlet ormanını, 30 yıllığına belediyemize kazandırmıştık. Bu bölgede Menemenimize nefes aldıracağımız bir mesire alanı projemizi hayata geçireceğiz" dedi.

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