İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana binası yıkılıyor! İhale tarihi belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremde hasar gördüğü için boşaltılan ana hizmet binası için yıkım ihalesinin nisan ayında yapılacağı duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre iki aşamalı yapılacak ihalenin ilk aşaması 7 Nisan'da, ikinci aşaması 14 Nisan'da gerçekleştirilecek.

İlk aşamada başvurular kapalı zarf usulü alınacak. Yeterlilik alan firmalar, mali tekliflerini sunmak üzere ikinci aşamaya davet edilecek.

Firmaların mali teklifleri açıklanacak ve ihale açık artırma usulüyle devam edecek.

Yıkım karşılığı belediyeye en yüksek ödemeyi yapacağını açıklayan firma ihaleyi kazanarak ana hizmet binasının yıkımını üstlenecek.

Yıkım çalışmaları da 90 günde tamamlanacak.

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

Yıkım işlemlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı sağlık ve güvenlik önlemlerini içeren özel teknik bir şartnameye uyulacak.

Buna göre, ihaleyi alan firma yıkım işlemine başlamadan önce Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş laboratuvardan İzmir Büyükşehir Belediyesinin aldığı tespit raporuna göre asbest içerikli malzemeyi toplayıp ambalajlayarak taşıyacak ve sahayı temizledikten sonra yıkım işlemine başlayacak.

İşlemlerde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Kanunu, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Yönetmeliğine uyulacak.

Asbest söküm işleri de Asbest Söküm Sertifikası sahibi personel tarafından yapılacak.

YENİ BİNA İÇİN PROJE YARIŞMASI DÜZENLENECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkımın ardından boşalan alanı başkanlık ile belediye meclis salonunun bulunacağı, daha küçük bir yapıyla değerlendirecek. Yeni binanın mimarisi, proje yarışması ile belirlenecek.

Kamusal, kültürel ve sanatsal işlevlerle desteklenmesi amaçlanan proje, yakın çevreyi içeren kentsel tasarım ölçeğinde, katılımcı bir yöntemle ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları gibi kentli paydaşların katkılarına açık olacak. Yarışma ulusal ve uluslararası katılıma açık olacak ve iki aşamada sonuçlandırılacak.

Açıklamada, depremde hasar gören mevcut bina için İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü tarafından rapor hazırlandığı kaydedildi. Bilimsel raporda, binayı güçlendirme seçeneğinin, teknik yönden ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından uygun olmadığının tespit edildiği ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin de yıkım için ihale hazırlıklarına başladığı belirtildi.