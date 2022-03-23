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İzmir'deki operasyonda adeta topraktan uyuşturucu fışkırdı! Polis 1 aylık takip sonrası harekete geçti

İzmir'de polis 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçerek baskın düzenledi. Karabağlar ilçesinde bir çiftliğie yapılan operasyonda bir kısmı toprağa gömülü halde 220 kilo esrar, 1 kilo 548 gram kokain ve bir hassas terazi ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.