Sibel’in annesi adalet için gözyaşı döküyor

İZMİR Buca'da, 2016'da Sibel Çelik'i (24) bıçaklayarak öldürüp cesedi bazaya koyduktan sonra evi ateşe verdiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Halil Yılmaz (38), 6 yıl geçmesine rağmen hakim karşısına çıkarılamadı.

Almanya'da olduğu tespit edilen Yılmaz'ın suçlu iade anlaşmasına rağmen Türkiye'ye verilmediği belirten Sibel'in gözü yaşlı annesi Cemre Çelik (48), "Katilin evladımızı katledip, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi zorumuza gidiyor" dedi.

Çelik'in, adli tıp kurumu raporlarında cinsel saldırıya uğradığı da ortaya çıkarken, Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018'de kırmızı bülten çıkarıldı. Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Yılmaz'ın Almanya'ya ilticacı olarak girdiği ve Alman yetkililerin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle şüpheliyi Türkiye'ye göndermediği belirtildi.

Sibel Çelik'in ölümünden 6 yıl geçmesine rağmen katil zanlısının Türkiye'ye getirtilerek hakim karşısına çıkarılmayışı, anne Cemre Çelik'i isyan ettirdi.