Babasının ciğerparesi

DAHA 15 aylıkken karın şişliği ile başlayan sağlık sorunlarının karaciğer nakline götürdüğü Halime Daş'a (6), babası Süleyman Daş (34) şifa oldu. 2,5 yaşındayken babasından karaciğer dokusu nakledilen Halime yaşıtlarına yetişirken, Prof. Dr. Murat Kılıç, "Halime, nadir görülen glikojen depo hastalığı yüzünden karaciğer nakli olmak zorunda kaldı. Değişen karaciğeriyle sağlık buldu" dedi.

İlk olarak karaciğer dalak büyümesi tanısı koyulan Halime, bir ay hematoloji uzmanları tarafından tedavi altına alındı.

Halime'ye diyet uygulanırken, yağsız pişirilen yemeklere yurt dışından getirilen özel bir yağ eklenmesine rağmen sonuç alınamadı. Uzmanlar tarafından, siroz nedeniyle Halime'nin karaciğerinin bir an önce değiştirilmesi gerektiği söylendi ve bunun üzerine Daş ailesi nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda baba Süleyman Daş'ın uygun verici olduğu saptandı. 2 Ocak 2019 tarihinde baba Daş'dan alınan karaciğer dokusu o tarihte henüz 2,5 yaşında olan minik kızı Halime'ye başarıyla nakledildi.

"DÜNYANIN EN MUTLUSUYUM"

Kızına yeni bir hayatın kapılarını açtığı için çok mutlu olduğunu ifade eden baba Süleyman Daş, "Halime'nin ilk sağlık sorunları başladığında karşımıza bir nakil tablosu çıkacağını bilmiyorduk. Nakil için Kent'e gelmeden önce çok uzun süre tanı koyulamadı. Doktorlar da biz de çok çaresiz kaldık. Çok şükür ki kızımız elimizden kayıp gitmeden nakil oldu, sağlığına kavuştu. Kızımız yaşıtlarına yetişip sağlıkla büyürken, bize de mutlulukların en büyüğünü yaşatıyor. Ben de kızıma can aşısı olduğum için dünyanın en mutlu babasıyım. Kızımızın sağlığına kavuşması için çaba gösteren tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. ■ SUAT SALGIN