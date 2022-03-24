CHP’nin korsan danışmanı Bakanlık videosuna da girdi

CHP'Lİ Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın çocukluk arkadaşı Levent Veryeri'yi, belediyede hiçbir resmi sıfatı olmamasına rağmen 'başdanışmanı' ilan etmesinin ardından şok bir gelişme daha yaşandı. İlçe belediyelerle ilgili mevzuatta 'danışmanlık' kadrosu olmamasına rağmen 'korsan' olarak bu görevi yerine getiren ve belediyedeki imar işlerini yönettiği belirtilen inşaat mühendisi Levent Veryeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Çeşme Projesi için hazırladığı ve önceki gün yayınladığı tanıtım videosunda bile bu sıfatla yer almayı başardı.

PROJE TOPLANTISINA DA GİRDİ

VİDEONUN sonunda yayınlanan ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un da içlerinde yer aldığı projeye katkı koyanlar listesinde "Çeşme Belediyesi - Levent Veryeri/ Danışman/İnşaat Mühendisi" ifadesine yer verildi.

Oran'ın korsan başdanışmanını devletin bakanlığının videosuna bile bu sıfatla sokmayı başarması şaşkınlık yarattı. Veryeri, geçtiğimiz yıl 14 Ekim'de İzmir Ticaret Odası'nda Ege Turizm Planı- Turizm Projesi için oluşturulan 'Planlama ve Proje Çalışma Grubu'nun toplantısına da bu sıfatla katılmıştı. ■ ERHAN GÜLENÇ