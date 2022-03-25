"Otların Rüzgarlı Öyküsü" sloganı ve "labada" temasıyla düzenlenen 11. Alaçatı Ot Festivali'nin açılışı, Çamlık Yolu'ndan Çeşme Belediyesi Alaçatı Hizmet Binası'na kadar yapılan kortejle yapıldı.
Ege mutfağına özgü yöresel otların kültürel ve turistik etkinliklerle katılımcılara sunulduğu 11. Alaçatı Ot Festivali, başladı. Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgahlarda yerini aldığı 11. Alaçatı Ot Festivali, Çeşme'de turizmi hareketlendirdi.
25.03.2022, 18:30
"Otların Rüzgarlı Öyküsü" sloganı ve "labada" temasıyla düzenlenen 11. Alaçatı Ot Festivali'nin açılışı, Çamlık Yolu'ndan Çeşme Belediyesi Alaçatı Hizmet Binası'na kadar yapılan kortejle yapıldı.
Festivalde şevketi bostan, acı ot, kuzukulağı, arapsaçı, ebegümeci, radika, deniz börülcesi, tembel avrat otu, kuşkonmaz, biberiye otu gibi çok sayıda bitkinin yanı sıra otlu yemekler ve el işi ürünleri de satışa sunuldu.
"OTLARIN YEMEK TARİFLERİNİ DE VERİYORUZ"
Tezgah sahiplerinden Ali Kumbasar, festivalin teması labada otunu demeti 10 liradan satışa sunduklarını söyledi.
Üreticilerden Ebru Subaşı ise çok sayıda otu satışa sunduklarını ifade ederek, "Konsept bu sene labada üzerine kuruldu. Bu otun yemeğini de sarmasını da yapmak mümkün. Festivale gelenler bu otu çok iyi tanımıyor. Merak ettikleri bir başka ot da şevketi bostan. Satışını yaptığımız otların yapılışı için yemek tariflerini de veriyoruz." diye konuştu.
İstanbul'dan Alaçatı'ya gelen ziyaretçilerden Elif Sorkun, baharın gelişini festivale gelerek kutladığını, ilk kez karşılaştığı otları satın alarak yapılışını öğrendiğini dile getirdi.
Festivalin ziyaretçilerinden Cansu Binay da salgın süreci ve stresli yaşam koşullarından festival coşkusuyla uzaklaşmak istediklerini aktardı.
11. Alaçatı Ot Festivali'ne şef olarak katılan Salih Topçu ise hem otları incelediğini hem de satın aldığını ifade ederek her yemekte farklı ot türlerinin kullanılabileceğini söyledi.
Festival kapsamında 4 gün boyunca ünlü isimlerin katılımıyla konserler, söyleşiler ve mutfak atölyeleri düzenlenecek, resim, el yapımı kağıt ve heykel sergileri ziyarete açılacak, çeşitli yarışmalar düzenlenecek.