11. Alaçatı Ot Festivali başladı!

"OTLARIN YEMEK TARİFLERİNİ DE VERİYORUZ"

Tezgah sahiplerinden Ali Kumbasar, festivalin teması labada otunu demeti 10 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Üreticilerden Ebru Subaşı ise çok sayıda otu satışa sunduklarını ifade ederek, "Konsept bu sene labada üzerine kuruldu. Bu otun yemeğini de sarmasını da yapmak mümkün. Festivale gelenler bu otu çok iyi tanımıyor. Merak ettikleri bir başka ot da şevketi bostan. Satışını yaptığımız otların yapılışı için yemek tariflerini de veriyoruz." diye konuştu.