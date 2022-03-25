CHP milletvekilinin eşinin yeğeni ilçe başkanına saldırdı- Kulağıma Gelenler

CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in protokol müdürü emekli albay Fatih Özkurt'un saldırısına uğramıştı. Gültepe'ye şimdi de ilçe yönetim kurulu toplantısında CHP İzmir'in Bucalı milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın eşi Ahmet Kılıç'ın yeğeni Güven Kılıç saldırmaya kalkmış. Buca Belediyesi'ndeki görev yeri değiştirdiği için Gültepe'yi suçlayan Kılıç, elindeki su bardağını fırlatıp küfürler savurmuş. Kılıç'ın üzerine yürüdüğü Gültepe, darp edilmekten son anda araya girenler sayesinde kurtulmuş. CHP il yönetiminin Güven Kılıç'ı disiplin kuruluna göndereceği konuşuluyor.

ERHAN GÜLENÇ