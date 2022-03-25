CHP’li belediyeden bir ‘Diğer’ seçenek!

İZMİR'DE, CHP'li Başkan Serdar Sandal yönetimindeki Bayraklı Belediyesi'nin internet ortamında başvuru kısmındaki cinsiyet bölümüne 'Erkek' ve 'Kadın' seçeneği yanında 'Diğer' butonu da eklenmesine, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, tepki gösterdi.

CHP yönetimindeki Bayraklı Belediyesi'nin Sosyal Etkinlik Merkezi başvuru linkinde, vatandaşların bilgilerini doldurması için açılan ekranda, cinsiyet seçeneği olarak 'Erkek' ve 'Kadın' seçeneğinin yanı sıra 'Diğer' seçeneği de eklendiği görüldü.

'ORTAOKUL ÇAĞINDA ÇOCUKLAR'

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat duruma tepki göstererek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "CHP'li Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi başvuru linkine tıkladığınızda karşınıza şöyle bir şık çıkıyor: Cinsiyetiniz: * KADIN * ERKEK * DİĞER. Resmi bir kurumun ortaokul ve lise çağındaki çocukların karşısına "Diğer" diye 3. bir seçenek sunmasını esefle kınıyorum Serdar Sandal" dedi.