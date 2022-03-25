Menemen’de ücretsiz kanser taraması yapılacak

MENEMEN Belediyesi, "Menemen'de Hayata Zaman Tanı" sloganıyla ilçede kanser taraması başlattı. Bu kapsamda mobil araç, kentte 1 ay boyunca isteyen her vatandaşa ücretsiz kolon, meme ve rahim ağzı kanserinin taramasını yapacak. İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi ve Kanserle Dans Derneği ile işbirliği yapan belediye, Cumhuriyet Meydanı'nda taramanın ilk günü bir program düzenlendi. Programa; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Emre Çetinkol, Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Emin Erbaycu, siyasi partilerin temsilcileri, sanatçı Mikrop Hikmet ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

MİKROP HİKMET KATILDI

Etkinlikte sahne alan İzmirli sanatçı Mikrop Hikmet projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Bana bu davet geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Bu projede dikkat çekilecek en önemli nokta hayatın ta kendisidir. Erken tanı hayat kurtarır" dedi.