Havuzda boğulan Kardelen için 508 bin TL tazminat

İzmır'ın Balçova ilçesinde 9 yıl önce meydana gelen olayda Hüseyin F. ve eşi Ebru F, üvey kızları Kardelen Yavaş (7) ve 6 aylık kardeşini eğlendirmek için havuza götürdü. Küçük Kardelen bir müddet sonra havuzda kayboldu. Hüseyin F. ve güvenlik görevlilerinin aramaları sonuçsuz kaldı. Talihsiz kızın cansız bedeni yetişkin havuzunda bulundu. Aile, havuzun işletme müdürü Mesut D. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açtı.

MESUT D. 3 yıl 4 ay hapis cezası alırken, ailenin avukatları 2016 yılında maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Yapılan hesaplamaların ardından bilirkişi, anne Ebru F. için 346 bin TL, baba Hüseyin F. için ise 161 bin TL olmak üzere toplamda 508 bin TL tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti. Son kararı mahkeme heyetinin vereceği belirtildi.