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Haberler İzmir Alaçatı Ot Festivali'nde Sakızdan kolonya, ottan baklava

Alaçatı Ot Festivali'nde Sakızdan kolonya, ottan baklava

11. Alaçatı Ot Festivali, başladı. Ege mutfağına özgü yöresel otların kültürel ve turistik etkinliklerle katılımcılara sunulmaya devam ediyor. Bu sene de festivalda bazı ürünler ilgi çekti. Sakız özünden yapılan doğal antiseptik kolonya ve otlu baklava ilgi odağı oldu.

İHA

27.03.2022, 10:34

Alaçatı Ot Festivali’nde Sakızdan kolonya, ottan baklava

İzmir'de düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nde yöreye özgü mahsullerden yapılan farklı mamuller beğeniye sunulurken, sakız özünden yapılan doğal antiseptik kolonya ve otlu baklava ilgi odağı oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 11. kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nde yöreye özgü mahsullerden yapılan denenmemiş ürünler de görücüye çıktı. Türkiye'de yalnızca Çeşme'de yetişen sakız ağaçlarından elde edilen sakız özünün antiseptik özelliğini kullanan üreticiler, sakızlı kolonya yaptı.


Damla sakızdan kolonya ve yenebilir krem ürettiklerini söyleyen Çiğdem Tütüncüoğlu, "Bunların ne doğaya ne insana zararı var. Sakız ağacı, Çeşme'nin kendi mikroklimasında yetişen bir ağaç. Sakız ağacı başka bir yerde yetişmiyor. Sakızın tedavi edici özelliği de var. Leke giderici, kırışıklık giderici ve yaraları çok hızlı kapatma özelliği var. Sakızın içindeki antiseptik özelliği kullanarak kolonya yaptık. Sadece alkol ve sakız suyuyla yaptık kolonyayı. Pandemi döneminde ürettik. Sakız suyu da ürettik. Bunu da gastrit, ülser ve mide yanması gibi problemler yaşayan kişiler kullanıyor" dedi.



OTLU BAKLAVA
Festivalin isminden esinlenerek baklavada fıstık veya ceviz yerine bölgede yetişen doğal otlardan kullandıklarını söyleyen Seher Çalı ise "Ispanak, dereotu gibi otlardan baklava yaptık. İnsanlar değişik şeyler yemeyi sevdiği için biz de otlu baklava yaptık. Çok hafif bir tatlı oldu. Hem hafif hem de otlu bir tatlı" diyerek otlu baklavanın çok ilgi gördüğünü söyledi.

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