Yunan kocasından 6 yıldır boşanamıyor

Yunanistan vatandaşı Georgios Tsakiridis ile evliliğinden dünyaya gelen kızının velayeti için her iki ülkenin mahkemelerinde de hukuk mücadelesi veren İzmirli Dilek Güneş, ara kararla küçük Melis'in geçici velayetini alarak büyük mutluluk yaşadı. Çocuğuna kavuşan anne, 6 yıldır Yunan eşinden boşanmayı bekliyor.

Türk ve Yunan mahkemeleri arasında hukuk savaşı veren anne Dilek Güngör, "Bu kadar yıl hukuk fakültesini okusam bitirip diploma bile alacaktım. Hukuk ezberlettiler, bu adamdan kurtulmak için kaç yıl daha beklemem lazım" dedi.

Genç kadının avukatı Mehmet Emin Keleş ise "Bu davada 6 yılı geçkin süredir Yunan damadın ekonomik durumu ile ilgili mahkemelerden yazı bekleniyor. O yüzden boşanamadı" diye konuştu. Uluslararası çocuk kaçırma iade davasının görüldüğü İzmir 7'nci Aile Mahkemesi, Melis'in velayetini 2017 yılında babaya vermiş, yıllar süren duruşmaların ardından Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Melis Türkiye'de annesinin yanında kalabilmişti.

"HAYATIM ZİNDAN OLDU"

Melis'i yanına alıp kayıplara kavuşan Dilek Güneş, Avukatı Mehmet Emin Keleş aracılığıyla 6 yılı aşkın süredir boşanmak için adliye koridorlarını adeta aşındırıyor. Hem Türk mahkemeleri hem de Yunanistan mahkemeleri arasında adeta mekik dokuyan genç kadının artık tek bir eksiği var. Evlendikten sonra kendisinin hayatını zindana çeviren Yunanlı eşinden bir an önce boşanmak.

Yeni Asır'a konuşan genç kadın, "6 yıldır bekliyorum, daha ne kadar beklemem lazım bilmiyorum. Bu adamdan beni lütfen boşayın. Kurtarın beni" diyerek feryadını dile getirdi.

TEK BİR BELGE BEKLENİYOR

AVUKAT Mehmet Emin Keleş de, "Bu saatten sonra romana dönen bu evlilik birlikteliğinin bitmesi için mahkemenin bir an önce karar vermesini bekliyoruz. Yunanistan'dan eşin maddi ve sosyo-ekonomik durumunu gösteren belge mahkemeye ulaşsa her şey çözülecek" dedi.

FATİH ŞENDİL