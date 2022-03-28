İZELMAN çalışanlarından eylem kararı! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde isyan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim meydanlarında söz verip yerine getirmediği birçok vaat gibi belediye çalışanlarına 'Eşit işe eşit ücret söylemi de laftan öteye gidemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN A.Ş bünyesinde çalışan TMMOB ve Genel İş 3 No'lu Şube Üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları, eylem kararı aldı. Mimar, mühendis ve şehir plancıları konuya ilişkin olarak yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biz işçi - mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birim ve kademelerinde görev aldığımız pozisyonlarda gerek aldığımız eğitim, gerek iş tecrübelerimiz ve sosyal birikimlerimizi kullanarak kurumumuzu daima en iyi şekilde temsil etmeye çalışmakta, belediyemizin çatısı altında mesleklerimizi icra etmekten onur ve mutluluk duymaktayız. Bununla birlikte maalesef bu çabalarımızın karşılığını, sosyal demokrat belediyeciliğin temel ilkelerinden olan sosyal adaletin karşılığını alamamaktayız. Bunun en önemli göstergesi; belediyemizi diğer birçok belediyeden farklı ve üstün kılan eşit işe eşit ücret ilkesinin bizim için uygulanmayışıdır. Biz, aynı sıralarda eğitim aldığımız yıllar içinde benzeri mesleki tecrübeler edinip, şu anda aynı sorumluluk ve riskleri paylaştığımız ve aynı odalarda yan yana çalıştığımız meslektaşlarımızın aldığı ücretten çok daha az ücretlere çalıştırılmak kaydıyla, çok daha düşük hayat standartlarında yaşamak zorunda bırakılmaktayız. Farklı birimlerde uygulanan mesai saatleri sebebiyle meslektaşlarımızdan erken gelip geç çıkmaktayız. (45 saat zorunluluğu) ayrıca yemekhane hakkı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarına verilmesi gereken temel haktır. Bizler yemekhane hakkının da eşit bir şekilde, her çalışana verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bütün bunlar, meslektaşlarımızla aramızda bir sınıf farkı oluşturmakta, kurum içinde itibarsızlaşmamıza neden olmakta, mesleki onurumuzu zedelemektedir."

"EMEK ADİLANE KARŞILIĞINI ALMALI"

Açıklamanın devamında; "Herkesin mesleki tecrübe ve emeğinin çok değerli olduğuna, emeğinin adilane şekilde karşılığının alınması gerektiğine inanıyoruz; bu bağlamda taşıdığımız mesleki unvanları almak ve sahip olduğumuz tecrübeleri edinmek için gerek bizler gerekse ailelerimizin yıllarca verdiği emek ve fedakârlıkların maddi ve manevi anlamda hak ettiği şekilde karşılığı bulmasını talep etmekteyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZELMAN AŞ bünyesinde çalışan bizler "Özlük hakları" ve eşitsizliklerimize ilişkin taleplerimizi dile getirmek üzere 28. Mart 2022 Pazartesi yani bugün saat 12:00'da Kültürpark Hol 2 önünde toplanarak 2 ay boyunca her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü yapacağımız 1 dakikalık alkış eyleminin başlangıcını, Genel - İş 3 No.lu Şube Yönetimi ile birlikte yapacağız. Bu adalet arayışımızda tüm çalışma arkadaşlarımızı yanımızda görmek bize onur ve güç verecektir." denildi.