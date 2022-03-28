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İzmir'deki kumar baskınında ışıkları kapattılar ama fayda etmedi! Onlarla kişi böyle basıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kumar baskınında bir deponun kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. Kumarhanede bulunanlar jandarmadan saklanmak için ışıkları kapatsa da fayda etmedi. Operasyonda 78 kişiye işlem yapıldı.