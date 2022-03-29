Nalbantoğlu’ndan ‘MYK’ telefonu - Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP'de Parti Meclisi'ne seçtirdiği Rıfat Nalbantoğlu, genel başkan yardımcılarının yer aldığı Merkez Yönetim Kurulu'na girmek için yanıp tutuşuyor. En son Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın yeniden genel başkan yardımcılığına getirilmesi Nalbantoğlu'nu da hareketlendirdi.

Rıfat Bey, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu üzerindeki büyük etkisi bilinen danışmanı Rasim Bölücek'i aramış ve MYK isteğini bir kez daha dile getirmiş, ayrıca "İzmir Büyükşehir olarak gereken neyse yaparız" diye de eklemiş. Ancak gelen haberler Bölücek'in çok ümitvar konuşmadığı, Nalbantoğlu'na FETÖ üyesi çıkan Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz'a referans olması dolayısıyla ismine pek sıcak bakılmadığı yönünde mesaj verdiği konuşuluyor.

ERHAN GÜLENÇ