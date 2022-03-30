Bilişim Vadisi’nin temeli görkemli bir törenle atıldı

İZMİR'İN Urla ilçesinde kurulacak ve Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü artıracak 'Bilişim Vadisi İzmir'in temeli, düzenlenen törenle atıldı. Mega Teknoloji Koridoru'nun İzmir ayağında bulunan Bilişim Vadisi İzmir'e ilk harç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından atıldı.

DÜNYAYA AÇILAN PENCERE

Törende konuşan Bakan Varank, "İzmir'in parlak beyinleri, Bilişim Vadisi İzmir'den dünyaya açılacak. Biz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'nin güçlü inovasyon ekosistemini tahkim etmek için sürekli kafa yoruyoruz, çabalıyoruz ve yeni adımlar atıyoruz. Bu proje Türkiye'yi Allah'ın izniyle teknolojide süper lige taşıyacak. Bu ilave alan ülkemizin mobilite, bağlantılı teknolojiler, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve dijital oyunlarda seviye atlamasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Sanayi devrimlerinin ilk 3 döneminin ıskalandığını belirten Binali Yıldırım ise, "Şimdi önümüzde altın bir fırsat var. Türkiye olarak. 21. yüzyıl; dijital çağ, bilgi iletişim çağı, bilgi ekonomisi çağı... Ne derseniz deyin. Yani artık bilginin güç olduğu, alın terinin yerine akıl terinin geçtiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde gelişmiş, ileri sanayi ülkelerinin bir avantajı yok. Bu dönemde yetişmiş, genç beyinlerin kaynak olduğu bir ülke var, o da Türkiye" dedi.

6 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Daha sonra Bilişim Vadisi İzmir projesinin yüklenici firma temsilcisiyle pazarlık yapan Yıldırım, proje bitiş tarihinin 31 Mart 2023 olarak belirtilmesi üzerine "31 Aralık 2022'de burayı bitireceğiz" ifadesini kullandı. Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İzmir'in güçlü potansiyelinin açığa çıkarılması için gereken tüm adımların atıldığını dile getirerek, burada 6 bin çalışanın olağanüstü işler çıkaracağına inandığını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da İzmir'de son dönemde teknoloji alanında ciddi çalışmalar yapıldığını, 1 sene içinde ilk etabı tamamlanması planlanan Bilişim Vadisi İzmir ile yeni bir döneme girildiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından protokol temel atmayı gerçekleştirdi.

METİN BURMALI