Defne başardı sıra Ayaz bebekte

Yeni Asır'ın, haberleriyle gündemde tuttuğu SMA hastası 3 yaşındaki Bayındırlı Defne Işıkdere tedavisi için gerekli para toplanınca Dubai'ye gitti. Minik Defne için yaklaşık 11 aydır gece gündüz mücadele eden gönüllüler, bu kez 2.5 yaşındaki Tireli Ayaz bebek için kenetlendi.

DUALARLA UĞURLANDI

Bayındır Kani Bey parkında Defne için düzenlenen uğurlama töreninde sevinç gözyaşları adeta sel olup aktı. Balonlarla süslü arabalarla Defne ile birlikte şehirde konvoy oluşturan gönüllüler SMA savaşçısı minik kızı Dubai'ye dualarla uğurladı. Uğurlama törenine Tire'den Ayaz bebek ailesi ile birlikte katıldı. Anne Öznur Işıkdere, "Kabus gibi günler yaşadık. Kızımızı defalarca ölümün kıyısından aldık. Kampanyamızı nihayet tamamladık. Bu süreçte başta Yeni Asır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi Ayaz bebek için kenetleneceğiz. Defne nasıl başardıysa, Ayaz bebek de başaracak" dedi.

UMUTLAR YENİDEN YEŞERDİ

Ayaz bebek için geri sayım sürüyor. SMA Tip 2 hastası minik bebeğin babası Ali Sındıraç, yaklaşık 1 buçuk yıldır süren valilik onaylı kampanyada bu güne kadar yüzde 26 buçukluk dilimin tamamlandığını belirtti. Baba Sındıraç, "Ayaz, kilo sınırına çok yaklaştı. Kilo almaması için canhıraş şekilde uğraş veriyoruz. Defne'nin başarmasına kendi çocuğumuz kadar çok sevindik. Yeni katılan gönüllülerle birlikte yaratacağımız sinerjiyle kampanyamızın yeniden hız kazanacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

3-4 AY TEDAVİ GÖRECEK

Defne Işıkdere ailesiyle birlikte bugün saat 16.50'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı Dubai'ye uçacak. Minik kızın gen tedavisi Dubai Al Jalila Hastanesinde 3 ile 4 ay sürecek. Bağışlarla toplanan 2 milyon 250 bin dolar tutarındaki tedavi ücreti ise Dubai'deki hastanenin banka hesabına aktarılacak.

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