İzmir’de suyun çekilmesi aksatmıştı; deniz ulaşımı normale döndü

İzmir'de deniz suyu seviyesinin düşmesinin ardından, deniz ulaşımında yaşanan aksama sona erdi. Deniz suyu seviyesinin düne göre daha yüksek olduğu öğrenildi.





İzmir Körfezi'nde dün deniz suyu seviyesinin yaklaşık 80 santimetre düşmesi nedeniyle deniz ulaşımı aksamış, vapurlar Tarihi Pasaport İskelesi'ne yanaşamamıştı. Deniz suyu seviyesinin düşmesi ile ilgili açıklama yapan iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, çekilmenin her sene şubat ve mart aylarında yaşandığını, bu sene geçmiş yıllara göre kuzey rüzgârlarının çok uzun süre estiğini ve çekilmenin daha ciddi seviyelere geldiğini bildirmişti.





SEFERLER NORMAL SEYRİNDE

İZDENİZ tarafından dün yapılan açıklamada, "Pasaport İskelesi saat 15.30 itibariyle tekrar kullanıma açılacak ve seferlerimiz programlı şekilde devam edecektir" denilmişti. Bugün deniz seviyesinin biraz daha yükselmesi nedeniyle de yolcu seferlerinde aksama olmadığı görüldü.