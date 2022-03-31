Toplanan atık yağlar can dostlara mama oldu

İZMİR Karabağlar'da Uzundere Mahallesi halkı, çevreyi korumak ve bölgedeki çok sayıda sokak hayvanını besleyebilmek için atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor. Atık yağların mamaya dönüştürüldüğünü duyan mahalleli, hem evlerinde yaptıkları yemeklerden hem de toplu organizasyonlar için hazırlanan yemeklerden kalan atık yağları sokak hayvanları için biriktiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın akredite ettiği firmayla anlaşan vatandaşlar, atık yağları toplayıp karşılığında elde ettikleri gelirle mama alıyor. Elde edilen gelirle bölgedeki hasta hayvanların da tedavisini yaptırdıklarını belirten vatandaşlar, "Herkes katkı sağladığı için mutlu oluyor. Doğru bir adım atmanın keyfini yaşıyoruz" dedi.