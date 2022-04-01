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Haberler İzmir Bayındır’ın tarihi sokakları canlanıyor

Bayındır’ın tarihi sokakları canlanıyor

Yenilenen ve çatıları değiştirilen evler, rengarenk boyandı ve mahalleye yeni bir çehre kazandırıldı.

1.4.2022

Bayındır’ın tarihi sokakları canlanıyor

İZMİR'İN Bayındır Belediyesi, Tarihi Tekel Hanı, Eski Hükümet Konağı, Belediye Hizmet Binası, Ermeni Kilisesi, Hacı Sinan Camii ile Hacı Sinan Hamamı'nı restore etmesinin ardından 'Eski Bayındır' olarak adlandırılan bölgelerde gerçekleştirilen Sokak Sağlıklaştırma Projesi'ni de tamamladı. Hacı Sinan bölgesi ve çevresindeki sokaklarda bulunan eski evler yenilendi.

Tekel Hanı ve Belediye Hizmet Binası restorasyonları ile Tarihi Kentler Birliği'nden ödül alan Bayındır Belediyesi, Eski Hükümet Konağı restorasyonu ile de en iyi uygulama ödülüne layık görülmüştü. Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Tarihimizi en iyi şekilde korumak bizim görevimiz. Atalarımızın eserlerini ayakta tutacağız ve gelecek kuşaklara en güzel şekilde taşıyacağız" dedi.

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