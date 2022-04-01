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İzmir Çeşme'de otluk alan yangını

İzmir Çeşme'de Çiftlikköy ve Altınkum arasındaki otluk alanda alevler yükseldi ve rügarla yayıldı. Ekipler yangına müdahale için alarma geçti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Müdürlüğü'nden 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozerle çıkan yangına müdahale ediyor.

DHA

01.04.2022, 13:53 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022, 14:19

İzmir Çeşme’de otluk alan yangını

İzmir'in Çeşme ilçesindeki otluk ve dikenlikte yangın çıkarken, orman ekipleri, alevlerin söndürülmesi için karadan müdahaleye başladı.

Çiftlikköy ve Altınkum mevkileri arasındaki otluk ve dikenlikte, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Çeşme Orman İşletme Şefliği'ne de yangın ihbarı yapıldı. Bölgeye 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozer ile ekipler sevk edildi. Yangına karadan müdahale sürerken, fırtına nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanıyor.

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