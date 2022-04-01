Haberler İzmir İzmir Çeşme'de otluk alan yangını

İzmir Çeşme'de Çiftlikköy ve Altınkum arasındaki otluk alanda alevler yükseldi ve rügarla yayıldı. Ekipler yangına müdahale için alarma geçti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Müdürlüğü'nden 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 dozerle çıkan yangına müdahale ediyor.