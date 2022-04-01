Kafa yarmanın ödülü ikinci maaş- Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in protokol müdürü yaptığı Fatih Özkurt, geçtiğimiz aylarda bir ziyaret sırasında tartıştığı CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe'yi itip yere düşürdü. Bu sırada Gültepe'nin başı yarıldı. Bu olayın ardından Soyer ve Özkurt'a örgütten tepki geldi.

Ancak Özkurt'u bırakın görevden almayı aksine ödüllendiren Başkan Tunç Soyer, belediyenin kafe ve restoranlarını işleten şirketi Grand Plaza'da yönetim kurulu üyesi yapmış. Böylece Özkurt'a protokol müdürlüğünün yanı sıra şirketten ikinci maaş ödenecekmiş. Yani Soyer'in çift maaş ödediği bürokratlar kervanına Özkurt da eklenmiş...

ERHAN GÜLENÇ