Arkas Sanat Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek 'Minik Ellerden Mutlu Kedi Evleri' atölyesi bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk etkinlik olacak.

Geçtiğimiz aylarda 10. yılını kutlayan Arkas Sanat Merkezi'nin çocukların sanat alanındaki aktivitelerini desteklemek amacıyla, 'Sanat Her Yerde' fikrinden yola çıkarak İstinyePark İzmir'de düzenleyeceği ücretsiz atölye çocukların yaratıcılıklarını sanatla birleştirirken, hayvanlar konusunda bilinç kazanmalarını sağlayacak. 5-7 ve 8-10 yaş grubundaki çocuklara özel, 2-3 Nisan tarihlerinde iki gün boyunca düzenlenecek atölyede çocuklar boyadıkları kedi evlerini alıp sokaktaki kediler için bulundukları yere götürecekler. İstinye- Park İzmir ve Arkas Sanat Merkezi için çok değerli olan bu işbirliğiyle çocuklar eğlenirken öğrenecek ve candostlarımıza birer yuva kazandırmanın mutluluğunu yaşayacak. 5-7 yaş grubu atölyeler iki gün boyunca saat 13.00 - 16. 15 saatleri arasında, 8-10 yaş grubu atölyeler ise yine iki gün boyunca 14.00-17.15 saatlerinde gerçekleştirilecek.