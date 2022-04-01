Son kararı Danıştay verir

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin en düşük teklif veren Yapı Merkezi- Nurol yerine 529 milyon lira daha yüksek teklif veren Gülermak şirketine verdiği Buca Metrosu ihalesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İzmir 4. İdare Mahkemesi'nin belediyenin kararını iptal etmesinin ardından "Buca Metro ihalesi Kamu İhale Kanunu değil, Uluslararası FIDIC ihale mevzuatına göre yapılmıştı. Finansmanı sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ihalenin kurallara uygun olduğunu belirtip, ihaleyi kesinleştirdi" çıkışını yapan Başkan Tunç Soyer'e cevap geldi.

'MAHKEME SÖYLEYECEK'

EN son 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Arıoğlu, "Bu ihalenin özel bir durumu olduğu kesin. Hakikaten parası EBRD'den geliyor ve onların ihale kurallarına uyulması gerekiyor. Ama bu 'EBRD Türk kanunlarından ayrı' demek değildir. O yüzden 'EBRD karar verdi, kesinleşti' denilebilmesi için bunu mahkemenin söylemesi lazım. Buna karar verecek olan Danıştay'dır. Zaten belediye de EBRD'nin kararlarını da Danıştay'a kendi açısından delil olarak sunacaktır. Danıştay da buna göre bir karar verecektir. Biz o kararı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İNATLAŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ'

İDARE Mahkemesi'nin iptal kararını belediyenin teklifler üzerinde yeterli inceleme ve çalışmayı yapmamasına bağladığını ifade eden Arıoğlu, "Danıştay da bu kararı onarsa belediye bir çalışma yapıp bu ihaleyi bize de verebilir, aynı firmaya da verebilir veya 3. sıradaki firmaya da. İhaleyi komple iptal de edebilir. Biz bu işi yapabileceğimizi düşünerek teklif verdik. Son karara göre hareket edeceğiz. Ancak biz bu işi yeni davalar açarak sonsuza kadar sürdürme düşüncesinde değiliz. Bir inatlaşma içinde de değiliz. İzmir'e asla kötülük yapmak istemeyiz. Sonuçta bir hizmet var bekliyor, bunun gecikmesine de hiç razı değiliz" diye konuştu.