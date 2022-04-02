AK Partili Dağ’dan Soyer’e vaat çıkışı

AK Parti İzmir Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yılında yerel seçimler öncesi verdiği seçim vaatlerini paylaştı. Videoda Soyer'in seçim vaadi olarak sunduğu konuları paylaşan Dağ, raylı sistem hattını kısa vadede 340, uzun vadede 470 kilometreye ulaştırma, deniz ulaşımında hat sayısını 10'dan 21'e çıkarma, İzmir'in koku sorununu çözme gibi vaatlerin hayata geçirilemediğini vurguladı. Hamza Dağ ayrıca paylaşımında "Yakınlara aktarılan kaynaklar, daha yüksek teklife verilen ihaleler... Sonuç: Taş üstüne taş konulmamış, ulaşımı zor, yönetilemeyen bir İzmir. İzmir'imizi hak etmediği, yıllardır içine hapsedildiği bu döngüden ancak AK belediyecilik kurtarabilir" ifadelerine yer verdi.

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