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Haberler İzmir İzmir Valiliği duyurdu! Motosiklet ve scooter yasağı iptal oldu

İzmir Valiliği duyurdu! Motosiklet ve scooter yasağı iptal oldu

İzmir'de dün başlayan fırtına nedeniyle motosiklet ve scooter yasağı getirilmişti. Valilikten yapılan son açıklamaya göre fırtınanın etkisni yitirmesi nedeniyle motosiklet ve scooter kullanımına getirilen yasak kaldırıldı.

İHA

02.04.2022, 13:29

İzmir Valiliği duyurdu! Motosiklet ve scooter yasağı iptal oldu

İzmir Valiliği, dün kuvvetli fırtına nedeniyle motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışının yasakladığını duyurmuştu. Valilikten yapılan açıklamada, 1 Nisan Cuma günü 17.30'dan, 3 Nisan Pazar günü saat 22.00'ye kadar motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

KARAR İPTAL
Şiddetli fırtınanın etkisini yitirmesi nedeniyle, sosyal medya üzerinden açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yasağın kaldırıldığını bildirdi. Vali Köşger, "Fırtınanın etkisini yitirmesi üzerine, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde bu Hıfzıssıhha Kurulu kararı an itibariyle iptal edilmiştir. Tüm çalışanlar rutin çalışma düzenine dönebilirler. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

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