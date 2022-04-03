Hollywood’da bir İzmirli

İZMİRLİ genç müzisyen Batu Şener, sinema sektörünün kalbi Hollywood'un aranılan bestecilerinden biri oldu. Müzik ile 3 yaşından beri uğraşan Şener, Türkiye'de 17 yıl büyük ustalardan klasik müzik eğitimi aldıktan sonra ABD'ye giderek Chicago'da yüksek lisans yaptı.

ÜNLÜ BESTECİLERLE ÇALIŞTI

ARDINDAN stajyer programı kapsamında Los Angeles'a giderek film müzikleri yapan dünyaca ünlü İngiliz besteci John Powell'ın ekibine katıldı. Yeteneği ile kısa sürede dikkat çeken İzmirli genç müzisyen, stajını bitirdikten sonra da Powell'ın asistanlığına terfi etti

İZMİR'İN GURURU OLDU

10 yıla yakın bir süredir Powell ile birlikte çalışan Batu Şener, bu sürede milyonlarca kişinin izlediği dev bütçeli Hollywood filmleri ve animasyonlarının müziklerine imzasını attı. Adını jeneriklere yazdıran Şener, ailesinin, İzmir'in ve Türkiye'nin gururu oldu.

Batu Şener, "Bestecilik zor bir meslek. Tek başına bir odada saatlerce müzik yazmak kolay iş değil. Her gün çalışmaya, yeni eserleri öğrenmeye devam ediyorum" diye konuştu.

MÜZİĞİNİ YAPTIĞI FİLMLERDEN BAZILARI

Buck Wild'ın Buz Devri Maceraları (2022)

Ferdinand (2017)

Solo: Bir Star Wars Hikayesi (2018)

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019)

Vahşetin Çağrısı (2020)

FATİH ŞENDİL