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Haberler İzmir Balık tutarken denizde ceset buldular! İzmir'de korkunç olay

Balık tutarken denizde ceset buldular! İzmir'de korkunç olay

İzmir Konak'ta deniz kenarında balık tutan vatandaşlar denizde bir kişinin olduğunu görünce ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen deniz polisi denizdekinin kimliği belirsiz bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

DHA

04.04.2022, 08:31 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022, 09:00

İzmir'in Konak ilçesinde, balık tutan vatandaşlar tarafından denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinde yapılan aramada, herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Balık tutarken denizde ceset buldular! İzmir’de korkunç olay

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş tramvay durağı yakınında balık tutan vatandaşlar, saat 05.00 sıralarında denizde bir kişinin olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balık tutarken denizde ceset buldular! İzmir’de korkunç olay

Kısa sürede belirtilen noktaya ulaşan deniz polisi, deniz yüzeyindeki kişiyi alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde denizden çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi.

Balık tutarken denizde ceset buldular! İzmir’de korkunç olay

Olayla ilgili araştırma başlatılırken, cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Denizden çıkartılan ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı bildirildi.

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