Şehit Asteğmen son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'NİN Derecik ilçesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşüp şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in (25) cenazesi memleketi İzmir'de düzenlenen askeri törenle, gözyaşları içinde toprağa verildi.

SAMANLI Hudut Birliği'nde görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen, 31 Mart'ta, arama-tarama faaliyeti esnasında dengesini kaybedip Hacıbey Çayı'na düştü. Kupşen'i bulmak için toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu ve vatandaşların yardımıyla çalışma başlatıldı. Ekipler, önceki gün Kupşen'in cansız bedenine ulaştı.



ACI haber şehit Kupşen'in İzmir'deki baba ocağına tez ulaştı. Bekar olduğu ve 3 kardeşten ikiziyle beraber büyüdüğü öğrenilen şehit Kupşen'in oturduğu ev ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Kupşen'in cenazesi, dün düzenlenen törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.