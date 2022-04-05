Birlik Başkanı’ndan zeytin ağacı varlığı açıklaması

Başkanı olduğu birliğin olağan genel kurulunda konuşan Davut Er, sofralık zeytin ihracatında 2021-2022 sezonunun ilk 6 ayının geride kaldığını, bu dönemde 60 bin ton sofralık zeytin ihraç ederek yaklaşık 94 milyon dolar döviz geliri elde ettiklerini belirtti.

Önceki sezonunun ilk 6 ayı ile mukayese edildiğinde miktar bazında yüzde 32, tutar bazında ise yüzde 17 artış kaydedildiğini kaydeden Er, bu dönemde toplam 42 bin ton siyah zeytin, 18 bin ton yeşil zeytin ihraç ettiklerini söyledi.

1 Kasım 2021'de başlayan zeytinyağı ihraç sezonunun ilk 5 ayında ise 30 bin ton ürün karşılığı 99 milyon dolar döviz geliri elde ettiklerini hatırlatan Er, geçen sezonun ilk 5 ayına göre miktar bazında yüzde 50, tutar bazında ise yüzde 81 artış kaydedildiğini aktardı.

Dünya genelinde yaşanan konteyner sıkıntısı ve navlun fiyatlarındaki artış ile dökme zeytinyağı ihracatındaki yasağa değinen Er, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen ihracatımızdaki artış bizlere sektörümüzün geleceğine daha umutla bakmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Er, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye 2002 sonrasında zeytincilik sektörüne büyük yatırım yaptı. 90 milyon olan zeytin ağacı varlığımız devlet destekleriyle 190 milyona çıktı. Bu ağaçlar önümüzdeki yıllarda, iklim şartları elverdiği takdirde inşallah verimli bir şekilde ürün verecek. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hesaplamalarına göre Türkiye'nin 650 bin ton zeytinyağı, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üretebilecek potansiyele ulaşması söz konusu olabilecek. Bu rekoltenin yarısına bile ulaştığımızda bu ürünü değerlendirecek bir planımızın bugünden yapılıyor olması gerektiğine inanıyoruz."

Konuşmaların ardından seçime geçildi

Tek liste halinde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Davut Er yeniden bu göreve getirildi. Davut Er başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Aykut Eker, Kadri Gündeş, Levent Bilginoğulları, Rahmi Balsarı, Aysun Aras, Güngör Şarman, Emre Uygun, Ayhan Bakan, İsmail Selçuk ve Şafi Tunç yer aldı.