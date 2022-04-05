Felci yendi sıra olimpiyatta

İzmir'de 2011 yılında geçirdiği trafik kazasında virajı alamayarak dört takla attıktan sonra Sahil Bulvarı'nda denize uçan ve 20 gün yoğun bakımda kalan Tuğçe Akgün gözlerini yeni bir hayata açtıktan sonra 11 yılda 8 ameliyat geçirdi.

HERKESE ÖRNEK OLUYOR

"Ömrünün sonuna kadar yatağa bağlı kalacaksın. Kendine iyi bir yatak seç" sözünün onu kamçıladığını söyleyen Akgün, yenilgiyi değil, mücadeleyi seçerek büyük başarılara imza attı. İzmirli Tuğçe Akgün milli bir atlet ve Türkiye Omurilik Felçilileri Derneği Başkan Yardımcısı olarak, kendisi gibi yatağa mahkum olacak yüzlerce insana en güzel örnek olmaya devam ediyor.

Kazanın ardından hayatı adeta yeniden yazılan 33 yaşındaki milli sporcu, hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor. Kaza sonrası yeni bir hayata adapte olmak için önce İzmir'i terk eden, sırasıyla Bodrum'a ve İstanbul'a yerleşen Tuğçe Akgün, şimdiki hedefi 2024 Paris Olimpiyatları.

İstanbul'da ilk olarak tekerlekli sandelye ile başladığı sporda 200 metrede Türkiye şampiyonu olduktan sonra, Temmuz 2017'de Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil eden başarılı Türk sporcusu Tuğçe Akgün duygularını Yeni Asır'a anlattı.

METE GAZOZ'UN İZİNDE

Akgün, "Geçtiğimiz günlerde omuriliğimden 8. kez başarılı bir ameliyat geçirdim. Şu an iyileşme sürecindeyim. Ne yaparsanız yapın aşkla, azimle, zevkle yapın sloganı ile 2024 olimpiyatlarında okçuluk dalında ödül almak en büyük hayalim. Gözümüzün önünde dünya markası Mete Gazoz var. Ben de burada bir ödül alıp ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL