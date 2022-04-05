İzmir elektrik kesintisi 5 Nisan Salı

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 5 Nisan Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İŞTE 5 NİSAN İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ;

05.04.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT,ATATÜRK,İZKENT MAHALLELERİ,İZSU P-21 SU POMPASI,İZSU P-29 POMPA, SS.GÜVENEN DOSTLAR K.Y.K.,731,736,739,740,741,741/2,742,742/4,743/1-2-3,760, 8809/17-21,8827,8839,8831, 8838,8839,8840,8841 SOKAKLAR VE CİVARI

05.04.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle ZAFER MAHALLESİ

05.04.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle İHSAN ALYANAK,UZUNDERE,YURTOĞLU MAHALLELERİ,METRO POLİGON İST

05.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1813/3,1813/4,1814/1 SOKAKLAR VE CİVARI

05.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,CENGİZKOCATOROS,1813 SOKAK VE CİVARI

05.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,1735,1768 SOKAKLAR VE CİVARI

05.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,2016/1,2016/3 SOKAKLAR VE CİVARI

05.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,ALİM DAĞHAN CADDESİ,6711,6706 SOKAKLAR VE CİVARI

05.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1851/6,1851/11,1851/12 SOKAKLAR VE CİVARI

05.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,PROF. YUSUF VARDAR,MUHARREM CANDAŞ,1735 SOKAK VE CİVARI

05.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,SARAYKENT,İZYUVA/EVKA-3,ÇAMLICA KOOP.,113/7,113/9113/5, 113/7,113/27,28 SOKAKLAR VE CİVARI

05.04.2022 09:00 09:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,ÖZEL BORNOVA LİSESİ ÇEVRESİ,MANİSA YOLU TUGAY KARŞISI,113/5,115, 115/1,2,116,117,118,117/1,2 SOKAKLAR VE CİVARI

05.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,ŞENOL YAPI KOOP.,8809/21 SOKAK VE CİVARI

05.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,NAMIK KEMAL,ERLER,MESERRET CADDELERİ,555 SOKAKLAR VE CİVARI

05.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ DORUK, KIZILIRMAK, YEŞİLIRMAK SOKAKLARI VE CİVARLARI

05.04.2022 09:00 17:00 Og Şebeke Bakım Çalışması YALI MAHALLESI BAHÇELIEVLER SITESI 6209, 6218, 6227, 6228, 6232 6236, 6241, 6243, 6244, 6255, 6256, 6260 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

05.04.2022 09:00 17:00 Og Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILAR MAHALLESI HACILAR SOKAK TR-10

05.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ZAFER MAH. ŞHT. ERDAL BODUR CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR

05.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ZAFER MAH. KARAASLAN OĞLU SOKAK VE ÇEVRESI

05.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İHSANIYE MAH. ARKADAŞ SK. NILÜFER SK. SARUHAN SK. YÖRÜKOĞLU SK. FADILOĞLU SK. MÜEZZIN SK. BERBER SK. GÖKÇEN EFE CD. KAZIM DIRIK CD. KÖŞK CD. SOLAKOĞLU ÇKMZ. KOCAMAN ÇKMZ. NAR SK. DEVECI SK. KARAKULAK SK. YAKUPAĞA SK. YAVUZ SELIM CD. FABRIKA SK. IŞIK SK. KARAGAZI CD. LALE SK. İNKILEP SK. YENI SK. KARACAALI SK.

05.04.2022 09:00 17:00 Og Şebeke Bakım Çalışması DAĞKIZILCA MAH.6180,6206,6212,SOKAKLAR VE CIVARI

05.04.2022 09:00 17:00 Og Şebeke Bakım Çalışması İSKELE KALABAK VE ATATÜRK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

05.04.2022 09:30 14:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ TALAT EMMİ CADDESİ, 14 EYLÜL, DENİZ, MANAS SOKAKLARI VE CİVARLARI

05.04.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1

05.04.2022 10:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İSLAMSARAY MAH. DÖRTYOL İNŞAAT VE CİVARLARI

05.04.2022 10:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE GAZİPAŞA MAHALLESİ 16, 18, 31, 81 SOKAKLARI, ŞEHİT SAMİ AKBULUT CADDESİ VE CİVARLARI