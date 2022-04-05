Vatandaşa zam yükü kankaya maaş ödülü

İzmir'de enflasyona endekslediği su ve ulaşım ücretlerine dün yüzde 9.19'ar oranında zam yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; eş, dost, akrabasına ise yağdırıyor. Soyer, İzmirliye zammı reva görürken Seferihisar yıllarından bu yana yanından ayırmadığı ve belediyede Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı İlker Kozan'a şimdi de hiç anlamadığı bir iş olan İzmir Metro A.Ş. yönetim kurulu üyeliği vererek ikinci maaşı bağladı.

AYLIK ZAM ORANI ÜFE'YE SABİTLENDİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs (ESHOT) için Mayıs ayı itibari ile uygulanacak yeni zamlar belli oldu. Aylık zam oranı TÜİK'in açıkladığı ÜFE oranına sabitlenen İZSU ve ESHOT'ta, Mart ayı ÜFE oranına göre yüzde 9,19 oranında zam gelmiş oldu. Su faturalarında ilk olarak ÜFE uygulaması geçtiğimiz ay yüzde 7,22 ile uygulanmıştı.

Yine geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar ile ESHOT'ta ÜFE zammı bu ay ilk kez uygulanacak. ÜFE oranının yüzde 7,22'yi bulması sonrası ise İZSU'da uygulanan yeni sistem ile, İzmir'de Mart ayında su faturalarına yüzde 7,22 oranında zam yapılmıştı. Bugün açıklanan Mart ayı enflasyon oranları sonrası ise İzmir'de suya yüzde 9,19'luk bir zam daha gelmiş oldu. ■ ERHAN GÜLENÇ

ESHOT DA NASİBİNİ ALDI

NİSAN ayı itibari ile yeni düzenlemeden ESHOT da nasibini aldı. Geçtiğimiz haftalarda tam ücret 6 lira 50 kuruş olurken öğrenci ücreti 2 lira 20 kuruşa yükselmişti. Nisan ayı enflasyon oranı sonrası ESHOT'a da gelecek zam ÜFE oranları sonrası yüzde 9,19 oldu. Buna göre tam biniş ücreti 7 lira 09 kuruşa yükselecek. Vatandaşın sırtına bindirilen zam yükü tartışma konusu olurken, Başkan Soyer'in kendisine yakın olan arkadaşı İlker Kozan'a kıyak geçmesi tepki topladı.

Kozan, geçtiğimiz aylarda Soyer'le birlikte bir VIP minübüs içinde kahkaha atarlarken çektiği selfieyi sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Gülmek devrimci bir eylemdir. 12 yıldır yürüdüğümüz yolun daha başındayız... Büyük Başkan Tunç Soyer" notunu düşmüştü. O dönem İzmir siyasetinde gündem olan bu fotoğrafın ardından Kozan'a ikinci bir maaş bağlanması çok manidar bulundu.