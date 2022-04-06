FETÖ CHP’li Serter’i başkan yapmak istedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, muayenehanesinde telefonla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü ileri sürülen diş hekimi A.Arif Özzeybek'in FETÖ'nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil'le yaptığı görüşmelerle ilgili tuttuğu notlar ifşa oldu. Sabah Gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür tarafından ifşa edilen ve Sabah Gazetesi'nin manşetinde yayınlanan notların içinden İzmir'de bomba etkisi oluşturacak bir iddia da ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN RİCA ETTİLER

Buna göre, Özzeybek'in notlarında şu an CHP'den İzmir Milletvekili olan, daha önce Genel Merkez'in atamasıyla İl Başkanlığı'na getirilen ve ardından milletvekili adayı yapılan Bedri Serter'in 2014'te Karabağlar Belediye Başkan adayı yapılması için FETÖ'nün Kılıçdaroğlu'ndan talepte bulunduğu öne sürülüyor. Söz konusu haberde Özzeybek'in notlarında şu ifadelerin yazdığı ifade ediliyor; "2014 yerel seçimler öncesi Fetullah Gülen işadamı yapılanması olan İzmir dernek yöneticilerinden iki kişi geldi, çok önemli olduğunu söylediler. CHP ile ilişkilerin gelişmesi için çok önemli olduğunu söylediler. (Bedri Serter'in) Karabağ ilçesine başkan adayı olmasını istediler. Mustafa Yeşil de Bedri Serter'in olması için rica etti. Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi ve tamam dedi. Fakat yapılmadı. Cemaat bu duruma çok tepki gösterdi. Mustafa Yeşil bir ricamız oldu yapılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi. Kılıçdaroğlu, 'Ben ismi iletmiştim, bir yanlışlık olduğunu, bunu telafi edeceğini' söyledi. Sonrasında İzmir İl Başkanı oldu 2015-2016. Daha sonra da 27. Dönem İzmir 2. Bölge milletvekili oldu."

HIZLI YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Mobilya ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Serter, 2014'te CHP'den Karabağlar Belediye Başkan aday adayı olmuş, ancak aday yapılmamıştı. Ardından Ali Engin'in milletvekili aday adayı olmasıyla boşalan İzmir İl Başkanlığı'na Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından atandı. Serter 2018'deki genel seçimlerde üst sıralardan CHP İzmir Milletvekili seçildi. 1996'da CHP'ye üye olan Serter'in 2015'ten itibaren yükselişi dikkat çekmişti.

ÇOK SAYIDA DERNEĞE ÜYE

BEDRİ Serter, İzmir'in önde gelen işadamları arasında yer alıyor. İzmir'de iş kadını derneklerinin önde gelen isimlerinden biri olan Serter'in eşi Huriye Serter de halen İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nin başkanlığı görevini yürütüyor. Serter, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf Odaları Birliği, Ege Genç İşadamları Derneği, Ofis Mobilyaları Sanayici İşadamları Derneği, Antalyalılar Derneği, İzmir Mobilyacılar Odası, İzmir İktisat Fakültesi Mezunlar Derneği, Türkiye Görme Engelliler Kitaplığı Derneği üyesi.

ERHAN GÜLENÇ