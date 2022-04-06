İzmir kokuyor Soyer izliyor

Kentte her yıl vatandaşları canından bezdiren kötü koku sorunu, bu yıl da kent genelinde kendisini göstermeye başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın, her geçen gün ısınması ile birlikte özellikle İzmir'de sabahın erken saatlerinde etrafa vatandaşları rahatsız eden kötü kokular yayıldığı ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de göreve geldiğinde bitirme sözü verdiği ancak halen çözemediği kötü koku sorunu Konak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Halkapınar başta olmak üzere kentin birçok noktasında insanları rahatsız etmeye başladı.

KENTİN BİRÇOK NOKTASI KOKUYOR

Yeni Asır'a ihbarda bulunan vatandaşlar kötü kokudan duydukları rahatsızlıkları dile getirirken, kötü kokunun kentin belli noktalarında olduğuna da dikkat çekti. Buna göre Karabağlar'ın Hatay semti, Mithatpaşa Caddesi ve Konak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Birinci Kordon ile Kahramanlar Mahallesi'ndeki Hilal Metro Durağı ve Halkapınar İZBAN ve otobüs aktarma istasyonu yakınlarında kötü kokunun hissedilir derecede olduğu dile getirildi.

İşe gitmek için hemen her gün Halkapınar'daki belediye otobüs duraklarına geldiğini anlatan Osman Akkaya, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Halkapınar otobüs duraklarının bulunduğu dere yatağı leş gibi kokuyor. Sıcaklar arttığında yine Halkapınar'ı ve İzmir'i dayanılmaz bir koku saracak gibi geliyor bana" dedi. Önceki yıllarda kötü kokunun ıslah edilmeyen dere yatakları ve İzmir Körfezi'nden kaynaklandığı belirtilirken, geçen yıl pek çok dere yatağının ıslah edilmesine rağmen bu yıl benzer kokunun devam ettiği de göze çarptı.

KİREÇLEME ÇALIŞMASI YAPILMADI

Hatta bazı vatandaşlar ıslah edilen dere yatakları yakınında kokunun önüne geçilmesi için kireçleme çalışması yapıldığını ancak bu yıl belediye tarafından henüz öyle bir çalışma yapılmadığına da dikkat çekti. İzmirli vatandaşlar, kötü kokunun ortaya çıkmasında dere yataklarına atılan çöplerin etkili olduğunu ve bu atıkların hava sıcaklıklarının artması ile birlikte etrafa daha çok koku yaydığını savundu. Hatta bazı vatandaşlar, Haziran ayına yaklaşıldığında bu konunun daha da dayanılmaz bir hal alabileceğini ifade etti. ■ METİN BURMALI

DATÇA'DA LAĞIM SULARI DENİZE AKIYOR

YERYÜZÜ cenneti olarak bilinen Muğla'nın Datça ilçesindeki ünlü Kumluk Plajı'ndan, denize lağım suları akıyor. Turizm sezonunun açılmasına rağmen plajdaki lağım suyundan etrafa yayılan sinek ve böceklerin yanı sıra tıpkı İzmir'deki gibi pis koku da yayılıyor. Ortaya çıkan tablo hem Datçalıların hem de turistlerin tepkisine neden oldu.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ ile yine CHP'li Datça Belediyesi ise insanların sağlığını hiçe sayarken çevre katliamına da göz yumuyorlar. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (MUSKİ) konuya ilişkin yapılan açıklamada ise gelen şikayetler üzerine bölgede inceleme başlatılarak, kirli olduğu ileri sürülen sudan numune alınacağı, çevre temizliğinin ise Datça Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğu belirtildi. ■ FERDİ YAVUZ