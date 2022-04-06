Memleket Partisi’nin Buca Kongresi’nde arbede çıktı

MEMLEKET Partisi Buca İlçe Kongresi'nde, PM Üyesi olan Divan Başkanı Şeref Albeniz ile Buca İlçe Başkanlığı'na aday olmak isteyen Mustafa Şu arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedenin ardından kongre alanından ayrılmak zorunda kalan Mustafa Şu, Albeniz'e dava açacağını belirterek, "Kongre başladı, Divan Başkanı 'Aday var mı' diye sordu. Ben de elimi kaldırdım. Benim, mahkemelik ve disiplinlik olduğumu söylediler. Zaten görüntülerde de olduğu gibi Divan Başkanı bana saldırdı. Cüneyt Oğuz kendisi il başkanı adayı olamadığı için CHP'den istifa etti ve Memleket Partisi'ne geldi. Bunlar partiyi küçültmenin peşinde, bunlar koltuk sevdalısı, partiyi düşünmeyen insanlar" dedi. Kongre sonunda mevcut Başkan Nizamettin Kalkan yeniden seçildi.

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