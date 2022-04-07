‘Oğlumun en azından bir mezar taşı olsun’

İZMİR'DE, 'Escobar' lakabıyla tanınan eski komiser yardımcısı Bülent Uzun tarafından kaçırıldığı iddia edilen market işletmecisi Osman Dikici'den 20 yıldır hiçbir haber alınamazken kayıp dosyası yeniden açılarak özel ekip kuruldu. 6 ay önce Malatya'dan Ukrayna'ya gittiği belirlenen Bülent Uzun'un yeniden sorgulanması için resmi makamlara girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

'BULANA ÖDÜL VERECEĞİM'

2002 yılında avukat Fevzi Aker'e, içinde mermi bulunan mektup gönderip telefonla tehdit ederek 200 bin dolar haraç istediği öne sürülen ve bu nedenle meslekten atılarak tutuklanan Bülent Uzun tarafından kaçırıldığı iddia edilen Karşıyakalı market işletmecisi Osman Dikici Haziran 2002'den bu yana kayıp. Evinin önünden otomobile bindirildikten sonra bir daha haber alınamayan Dikici için 20 yıllık süre içerisinde polisin yürüttüğü sayısız soruşturmadan sonuç alınamadı.

Oğlunun kaybolmasının ardından, 22 Haziran 2002'de telefonla arandıklarını söyleyen Kemal Dikici, "Telefondaki kişi 'siz Osman'ın babası mısınız, Osman bizim elimizde, bir ay kalacak' dedi. O günden beri Osman yok. Gitmediğim, başvurmadığım yer kalmadı. Osman'ın fotoğraflarını asmadığım cadde ve sokak kalmadı. 20 yıldır ne çektiğimi Allah ile ben biliyorum. Emekliyim ama evimi satıp kredi çekerek oğlumun yerini bildirene ödül vereceğim" diye konuştu.

'ACIMIZ BİTSİN, ADALET YERİNİ BULSUN ARTIK'

20 yıldır hayatlarının bir anlamının kalmadığını ve gülmeyi unuttuklarını belirten gözü yaşlı anne Fatma Dikici de, "Canım oğlum Osman'dan 20 yıldır ses yok. Ne ölüsü, ne de dirisi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istiyoruz. O 'Escobar' denilen eski komiser yardımcısı yerini biliyor. Çocuğuma ne yaptı, öldürüp gömdü mü? En azından yerini söylesin. Öldürüldüyse de bir mezar taşı olsun, gidip ağlayalım. Her an gelecek diye kapıya bakıyoruz, bitsin artık bu acı. Adalet yerini bulsun" dedi.

■ FATİH ŞENDİL